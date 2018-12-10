За неделю ВСУ 137 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, , 21:05 — REGNUM За минувшую неделю украинские силовики 137 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 1119 боеприпасов. Такие данные обнародовал и 10 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Общее количество примененных по территории ДНР боеприпасов — 1119 единиц, или 0,74 тонны», — уточнил представитель ДНР Руслан Якубов.

По его словам, боевики ВСУ выпустили по территории республики 16 мин калибра 120 мм и 71 мину калибра 82 мм. Впоследствии ранения получил один мирный житель.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что украинские войска, вопреки Минским соглашениям готовят наступление на юге ДНР с целью отрезать Республику от России, взяв под контроль общую границу двух государств.

Читайте также: ДНР: ВСУ готовятся 14 декабря начать «масштабное наступление» в Донбассе