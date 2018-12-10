СК возбудил дело против турфирмы, клиенты которой не могут покинуть Китай

Москва, , 20:56 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении туристической фирмы, чьи клиенты не могут вернуться в Россию с китайского острова Хайнань. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По версии следствия, руководство компании, получив от клиентов более миллиона рублей по договорам на оказание туристических услуг, не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией, в связи с чем были нарушены законные интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из России в Китай и обратно.

Сообщается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК России «Злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что около 1,5 тысячи российских туристов не могут вернуться из городов Хайкоу и Санья на острове Хайнань из-за разногласий между туроператором «Жемчужная река» и авиаперевозчиками.

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