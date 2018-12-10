В Киевской области неизвестные подожгли храм УПЦ МП

Ржищево, Украина, , 21:04 — REGNUM В городе Ржищево Белоцерковскго района Киевской области неизвестные подожгли Свято-Троицкий храм, сообщил 10 декабря информационно-просветительский отдел УПЦ МП на официальном сайте.

Пожарные и верующие начали гасить дверь храма, а также правую часть здания, в которой распространялся пожар.

Как отметили в УПЦ МП, работники полиции приехали на место уже после пожара, и не стали опрашивать свидетелей:

«Во время обращения в полицию, что горит храм, оператор, прежде всего, стал уточнять, какой храм. Когда я ответил, что «не мечеть, не синагога, а храм божий», то мне ответили: «Вы не понимаете, какого патриархата храм?»… Полицию больше интересовали не свидетельства очевидцев и личность подозреваемого, а то, какого мы патриархата», — рассказал иерей Георгий Гичка.

В полиции священнику заявили, что ему не стоит распространяться об архитектурной ценности храма, поскольку государство якобы может оштрафовать УПЦ МП за «несохранение памятника».

Несмотря на заявление клирика о том, что накануне он видел возможного поджигателя, полицейские заявили, что поджог был неумышленным, поскольку указанное лицо было в нетрезвом состоянии.

Напомним, после многочисленных вызовов на допросы в СБУ, священники канонической Украинской православной церкви запустили флешмоб, в рамках которого выкладывают свои фотографии с табличкой «Я поддерживаю УПЦ МП — готов к вызовам в СБУ».

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