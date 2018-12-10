В афганской провинции Герат убито 10 солдат Национальной гвардии

Герат, Афганистан, , 23:44 — REGNUM Официальные представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что в провинции Герат (столица провинции — г. Герат) в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было убито не менее 10 солдат Национальной армии Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу, расположенную в уезде Шиндад провинции Герат.

Согласно ряду местных источников, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в плен по меньшей мере 20 военнослужащих афганской армии.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также захватили все оружие и боеприпасы, которые были на базе.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.