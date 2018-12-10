В Дакке совершено нападение на генсека оппозиционной партии Бангладеш

Дакка, , 22:46 — REGNUM Не попавшие в окончательный список кандидатов на грядущих парламентских выборах в Бангладеш местные политики, а также их помощники, совершили нападение на машину генерального секретаря Бангладешской националистической партии (БНП) Мирзы Фахрула Ислама Аламгира. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», инцидент произошел 8 декабря вечером рядом со штаб-квартирой БНП в столичном районе Гулшан.

Разгневанные политические лидеры забросали машину генсека БНП обломками кирпича, в результате чего был ранен водитель. Как сообщает издание, днём того же дня перед штаб-квартирой БНП прошёл митинг.

В ночь на 9 декабря перед офисом БНП в г. Ронгпуре было сожжено чучело Мирзы Фахрула Ислама Аламгира и главы местного отделения БНП Хабиба Дулу. По имеющейся у журналистов информации, протестующие сожгли чучела после выджвижения лидерам БНП ультиматума. Целью провозглашенного ранее ультиматума стало назначение кандидатом от округа Ронгпур-3 местного политика Музаффара Хоссейна. В конечном счете он не стал кандидатом, что и привело к митингам и сожжению чучел.