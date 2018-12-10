В Казахстане чуть не замерзли насмерть 19 киргизстанцев, ехавших в Россию

Астана, , 19:56 — REGNUM Сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана не дали замерзнуть 19 гражданам Киргизии, среди которых было трое детей. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным КЧС, киргизстанцы направлялись в Россию, но микроавтобус марки «Ford Transit», на котором они ехали, был вынужден остановиться из-за неисправности в районе села Теренколь Павлодарской области Казахстана. Водителям не удалось починить машину, поэтому им пришлось обратиться к казахстанским спасателям, чтобы те помогли замерзающим пассажирам. Температура воздуха на улице в то время составляла минус 26 градусов.

Терпевших бедствие киргизстанцев эвакуировали, доставили в пункт обогрева и предоставили им горячее питание. Никому из них медицинская помощь не понадобилась.

Отмечается, что киргизстанские дипломаты уже поблагодарили сотрудников оперативной службы департамента по чрезвычайным ситуациям КЧС Казахстана за спасение попавших в беду граждан Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по информации государственной службы миграции Киргизии, в настоящее время около 750 тысяч киргизстанцев являются трудовыми мигрантами, работающими за рубежом. Из них 80% находятся в России, 10% — в Казахстане, и еще 10% — в других странах.

Отметим, что среди покинувших пределы страны трудовых мигрантов большинство составляют жители южных регионов: из Баткенской области на заработки уехали 265 тысяч человек, из Джалал-Абадской — 227 тысяч человек, из Ошской — 155 тысяч человек.

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