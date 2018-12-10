Стрелял в бобра – убил брата: дело в Чувашии

Чебоксары, , 18:42 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор в отношении охотника, который целился в бобра, но случайно попал в своего двоюродного брата. Ему назначен один год четыре месяца ограничения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Напомним, несчастный случай произошёл 27 августа 2018 года в Ядринском районе во время охоты на бобров в овраге, расположенном в лесополосе.

«43-летний сельчанин во время охоты не заметил 47-летнего двоюродного брата, с которым вышел на охоту, и, выстрелив из охотничьего ружья ИЖ-27 в бобра, промахнулся и попал в родственника. От полученного огнестрельного ранения тот скончался на месте происшествия», — сказал Олег Дмитриев.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы. Кроме того, материалы по факту незаконной охоты выделены из уголовного дела и направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности.

Отметим, что ранее происшествие с использованием оружия произошло в январе 29 января 2017 года в одной из школ Чебоксарского района во время соревнований по военно-спортивному многоборью среди кадетских классов. В том числе, по данным следствия, состязались в стрельбе из пневматической винтовки по мишеням. Согласно материалам дела, без разрешения организаторов перед соревнованиями злоумышленник решил самостоятельно организовать практическое занятие по стрельбе для своей 11-летней дочери, не обеспечив безопасность и не убедившись в отсутствии в опасной зоне 11-летнего мальчика. В результате пуля попала школьнику в грудь. Ребёнок был госпитализирован.

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В 2009 году в Порецком районе Чувашии житель Нижегородской области на охоте случайно подстрелил товарища, приняв его за кабана. Один из мужчин них взобрался на дерево, оттуда он услышал шорох и увидел движущееся темное пятно. Охотник предположил, что это кабан, и выстрелил картечью. От полученных ран его товарищ скончался по пути в больницу. Ранее в том же Порецком районе один из охотников непроизвольным выстрелом из ружья убил другого, а затем закопал труп, пытаясь скрыть следы преступления.