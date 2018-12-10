В Ярославской области глава района разбил служебную иномарку

Ростов, Ярославская область, , 17:42 — REGNUM Глава Ростовского района Ярославской области Сергей Шокин попал в ДТП на служебном автомобиле Тойота-Камри. Об этом сообщает сайт 76.ru.

ДТП произошло 3 декабря в соседнем Борисоглебском районе. За рулем был сам Сергей Шокин, а пассажиркой машины — сотрудница районной администрации.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла около деревни Клинцево, сообщение о ДТП поступило в 20.13.

Что делал глава района за рулем служебного автомобиля после завершения рабочего дня в соседнем районе, неизвестно. Дорога, на которой произошла авария, ведет в одну из деревень Борисоглебского района. В администрации Ростовского района сообщили, что Сергей Шокин находится на больничном. МЧС сообщает, что в результате аварии есть пострадавшие.

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