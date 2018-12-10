Понедельник, 10 Декабря 2018 года
17:52:42 МСК

В Ярославской области глава района разбил служебную иномарку

Происшествия

Во внеслужебное время

В Ярославской области глава района разбил служебную иномарку
Иллюстрация: Kimryadm.ru
Сергей Шокин

Ростов, Ярославская область, 10 декабря 2018, 17:42 — REGNUM  Глава Ростовского района Ярославской области Сергей Шокин попал в ДТП на служебном автомобиле Тойота-Камри. Об этом сообщает сайт 76.ru.

ДТП произошло 3 декабря в соседнем Борисоглебском районе. За рулем был сам Сергей Шокин, а пассажиркой машины — сотрудница районной администрации.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла около деревни Клинцево, сообщение о ДТП поступило в 20.13.

Что делал глава района за рулем служебного автомобиля после завершения рабочего дня в соседнем районе, неизвестно. Дорога, на которой произошла авария, ведет в одну из деревень Борисоглебского района. В администрации Ростовского района сообщили, что Сергей Шокин находится на больничном. МЧС сообщает, что в результате аварии есть пострадавшие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле две маршрутки попали в аварию в одном месте: пять пострадавших

Читайте развитие сюжета: Ростовский район Ярославской области возглавил бывший полицейский

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить