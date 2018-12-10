НИИ имени Склифосовского в Москве «заминировал» один из пациентов

Москва, , 16:52 — REGNUM Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве оказалось ложным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как сообщается, никаких опасных предметов в здании в ходе проверки обнаружено не было.

По информации агентства «Интерфакс», в ложном сообщении о «минировании» медучреждения подозревается один из его пациентов. Сообщается, что личность звонившего предварительно установлена, в настоящее время выясняются мотивы его действий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня из здания НИИ имени Склифосовского осле анонимного звонка о бомбе было эвакуировано около 2,3 тысячи человек.

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