Понедельник, 10 Декабря 2018 года
17:56:47 МСК

НИИ имени Склифосовского в Москве «заминировал» один из пациентов

Происшествия

Угроза взрыва в медицинском учреждении не подтвердилась

Москва, 10 декабря 2018, 16:52 — REGNUM  Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве оказалось ложным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как сообщается, никаких опасных предметов в здании в ходе проверки обнаружено не было.

По информации агентства «Интерфакс», в ложном сообщении о «минировании» медучреждения подозревается один из его пациентов. Сообщается, что личность звонившего предварительно установлена, в настоящее время выясняются мотивы его действий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня из здания НИИ имени Склифосовского осле анонимного звонка о бомбе было эвакуировано около 2,3 тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве эвакуировали НИИ имени Склифосовского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить