Житель Калуги задержан за денежный перевод террористам — ФСБ

Калуга, , 15:54 — REGNUM В Калуге сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в содействии террористической деятельности, сообщили 10 декабря в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подозреваемый, желая получить сведения о способах предоставления денег для нужд террористов, вступил в интернете в переписку с членами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). От них он получил соответствующие инструкции.

В дальнейшем он осуществил перевод денег на предоставленные ему реквизиты счетов, осознавая, что они предназначены боевикам. После этого мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томской области была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся сбором финансовых средств и предоставлением финансовых услуг в интересах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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