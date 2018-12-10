Понедельник, 10 Декабря 2018 года
16:23:41 МСК

Житель Калуги задержан за денежный перевод террористам — ФСБ

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Калуга, 10 декабря 2018, 15:54 — REGNUM  В Калуге сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в содействии террористической деятельности, сообщили 10 декабря в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подозреваемый, желая получить сведения о способах предоставления денег для нужд террористов, вступил в интернете в переписку с членами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). От них он получил соответствующие инструкции.

В дальнейшем он осуществил перевод денег на предоставленные ему реквизиты счетов, осознавая, что они предназначены боевикам. После этого мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томской области была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся сбором финансовых средств и предоставлением финансовых услуг в интересах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Подозреваемых в сборе денег для террористов задержали в Томской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить