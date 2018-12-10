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В Москве эвакуировали НИИ имени Склифосовского

Происшествия

Всего эвакуировано около 2,3 тыс. человек

Москва, 10 декабря 2018, 15:43 — REGNUM  В Москве НИИ имени Н. Склифосовского эвакуировали после анонимного звонка о бомбе, сообщает 10 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседников издания, не исключается, что звонивший может быть пациентом этого медицинского учреждения. Всего эвакуировано около 2,3 тыс. человек.

Напомним, вечером 4 декабря в Москве поступили анонимные сообщения о «минировании» Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов. Неделей ранее после аналогичных сообщений проверялись 14 столичных торговых центров.

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