В Италии задержан юноша, распыливший спрей на дискотеке в Анконе

Анкона, Италия, , 15:38 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали 17-летнего гражданина, предположительно распылившего спрей на дискотеке в Коринальдо (в окрестностях Анконы), что стало причиной давки и гибели шести человек, сообщает Affari Italiani в понедельник, 10 декабря.

У гражданина были обнаружены наркотические вещества, в том числе героин и кокаин, а также значительная сумма наличных. О том, что именно этот молодой человек распылил спрей на дискотеке, правоохранителям ранее сообщили свидетели. Гражданин был опознан по записям камер видеонаблюдения.

В ночь с 7 на 8 декабря в результате давки на дискотеке в Коринальдо погибли шесть и пострадали несколько десятков человек. По версии следствия, основная причина трагедии, помимо распыления спрея — продажа на данное мероприятие почти полутора тысяч билетов при предельной вместимости зала в 470 человек.