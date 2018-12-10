Понедельник, 10 Декабря 2018 года
16:24:10 МСК

В Калужской области перевернулся рейсовый автобус

Происшествия

Эвакуацию пассажиров организовали находившиеся в салоне сотрудники полиции

2
В Калужской области перевернулся рейсовый автобус
Иллюстрация: 40.мвд.рф
Полицейские спасшие пассажиров, из опрокинувшегося в кювет автобуса.

Людиново, Калужская область, 10 декабря 2018, 15:29 — REGNUM  В Калужской области утром 10 декабря в районе деревни Войлово Людиновского района рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Брянской области в Москву, съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в салоне автобуса в качестве пассажиров находились трое сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Людиновский», которые следовали в служебную командировку.

Прапорщик полиции Сергей Добычин, сержанты полиции Артем Маркин и Антон Петров организовали эвакуацию пассажирам. Они помогли им выбраться из перевернувшегося автобуса через оконные проемы и удалиться от места ДТП на безопасное расстояние, после чего сообщили о случившемся в оперативные службы.

Всего в автобусе вместе с сотрудниками полиции находилось 11 человек. Участники дорожно-транспортного происшествия за оказанием медицинской помощи не обращались. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ферзиковском районе Калужской области 14 августа 2018 года на дороге Калуга — Авчурино съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. Пригородный автобус марки «Донг Фенг» следовал по маршруту в Авчурино. На момент ДТП в салоне находились 23 пассажира, девять из которых, согласно официальным данным, получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также: В Калужской области перевернулся рейсовый автобус: девять пострадавших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить