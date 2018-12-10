В Калужской области перевернулся рейсовый автобус

Людиново, Калужская область, , 15:29 — REGNUM В Калужской области утром 10 декабря в районе деревни Войлово Людиновского района рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Брянской области в Москву, съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в салоне автобуса в качестве пассажиров находились трое сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Людиновский», которые следовали в служебную командировку.

Прапорщик полиции Сергей Добычин, сержанты полиции Артем Маркин и Антон Петров организовали эвакуацию пассажирам. Они помогли им выбраться из перевернувшегося автобуса через оконные проемы и удалиться от места ДТП на безопасное расстояние, после чего сообщили о случившемся в оперативные службы.

Всего в автобусе вместе с сотрудниками полиции находилось 11 человек. Участники дорожно-транспортного происшествия за оказанием медицинской помощи не обращались. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ферзиковском районе Калужской области 14 августа 2018 года на дороге Калуга — Авчурино съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. Пригородный автобус марки «Донг Фенг» следовал по маршруту в Авчурино. На момент ДТП в салоне находились 23 пассажира, девять из которых, согласно официальным данным, получили травмы различной степени тяжести.

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