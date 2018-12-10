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Восемь человек спасено при пожаре на заводе в Петербурге

Происшествия

Пожар на заводе локализован

Санкт-Петербург, 10 декабря 2018, 15:27 — REGNUM  Восемь человек спасли пожарные из горящего здания на территории «Ленинградского электромеханического завода» в Санкт-Петербурге. Пожар в настоящее время уже локализован

Как сообщалось, в четырехэтажном административно-производственном здании происходит горение обстановки на втором этаже. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

«По маршевой и трехколенной лестнице спасатели эвакуировали восемь человек. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило 10 декабря, в 14:35. В 14:40 пожару был присвоен повышенный номер сложности № 2. В 14:55 произошла локализация пожара, понижение его ранга до № 1-БИС.

На месте ЧП работают 80 сотрудников оперативных служб на 20 единицах техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар повышенной сложности возник на заводе в Петербурге

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Пожары и взрывы на предприятиях
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