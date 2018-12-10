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«Мисс Кентукки» арестована за совращение школьника

Происшествия

Обладательница титула «Мисс Кентукки» работала учительницей в школе

Франкфорт, США, 10 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  В США победительница конкурса красоты «Мисс Кентукки — 2014» арестована за совращение 15-летнего школьника, передает немецкий канал N-TV 10 декабря со ссылкой на сообщение газеты New York Post.

28-летнюю учительницу Рэмси Бирс обвиняют в отправке собственных обнаженных фотографий несовершеннолетнему. Подросток ранее учился в классе, где преподавала Бирс. Молодую учительницу отстранили от занятий.

По информации New York Post, Бирс может грозить до 20 лет лишения свободы.

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