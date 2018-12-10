Панин отказался признавать участие в ДТП в Москве

Москва, , 15:17 — REGNUM Российский артист Алексей Панин опроверг сообщения СМИ об аварии с собственным участием в центре Москвы, передает 10 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

"Я никуда не попадал. Пусть уже пишут, что хотят, мне плевать. Надоело. Сижу в ресторане с Ксюшей из «Блестящих», про аварию ничего не знаю», — цитирует телеканал слова скандально известного актера.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в центре Москвы, на улице Подвойского, в ДТП попал автомобиль Mercedes, в котором находился Панин, причем за рулем иномарки находилась женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артист Алексей Панин в своем Instagram опубликовал запись движения по пешеходной улице Саратова на внедорожнике Gelandewagen. Позднее он заявил, что не управлял автомобилем, а ехал в качестве пассажира.

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