Следовавший в Москву самолет вернулся в Хельсинки из-за неисправности

Хельсинки, , 15:16 — REGNUM Выполнявший рейс «Хельсинки — Москва» самолет авиакомпании Finnair был вынужден развернуться на половине пути и вернуться в Финляндию из-за технической неисправности, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Отмечается, что инцидент произошел в полночь 10 декабря. Самолет направлялся в московский аэропорт «Шереметьево», однако спустя полчаса после вылета вернулся в Финляндию. В результате пассажиров пересадили на другой самолет, который и доставил их в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет рейса «Махачкала — Сургут» 10 декабря, в три часа ночи, совершил экстренную посадку в городе Челябинске. Борт сел из-за того, что один из пассажиров во время перелета несколько раз терял сознание.

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