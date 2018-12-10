Осуждён житель Красноярского края, насиловавший свою дочь 11 лет

с. Тюхтет , Красноярский край, , 15:03 — REGNUM 40-летний житель Тюхтетского района Красноярского признан виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении своей дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 декабря, в Главном следственном управлении СКР по краю.

Уточняется, что он признан виновным в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера») и п. «б» ч. 4 ст.131 («Изнасилование») УК РФ.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник из села Тюхтет с 2006 года на протяжении 11 лет совершал изнасилования и действия сексуального характера в отношении своей родной дочери. Первое преступление он совершил, когда ребёнку было шесть лет. Девочка никому о произошедшем не рассказала. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением, лишь когда повзрослела.

По информации ГСУ СКР по краю, всего с 2006 года мужчина совершил 22 эпизода преступной деятельности. Вину он не признал. Суд назначил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные преступления в отношении своей родной дочери долгое время совершал житель Москвы. В первый раз он домогался девочки, когда ей было семь лет.

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