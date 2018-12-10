Крупный пожар повышенной сложности возник на заводе в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Около 70 пожарных заняты тушением огня в Петербурге, на территории «Ленинградского электромеханического завода» на Петергофском шоссе, д. 73.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о ЧП поступило 10 декабря в 14:35 мск.

Прибывшие уже через пять минут пожарные установили, что в четырехэтажном административно-производственном здании горит обстановка на втором этаже. Площадь пожара в настоящий момент устанавливается.

«В 14:40 пожару был присвоен повышенный номер сложности № 2. На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало», — отметили в региональном ГУ МЧС.

На месте пожара работают 20 единиц техники и 80 человек личного состава различных оперслужб города, в том числе от МЧС России — 15 единиц техники и 65 человек личного состава.

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Напомним, 8 декабря 165 человек были эвакуированы спасателями из научного центра радиологии и хирургических технологий в Санкт-Петербурге. Пожарные потушили пожар на площади 10 кв. метров. В результате ЧП никто из посетителей и персонала центра не пострадал.

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