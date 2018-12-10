В Танзании осуждены браконьеры

Мтвара , Танзания, , 14:42 — REGNUM Подразделение суда по вопросам соботажа экономики и коррупции по округу Мтвара приговорил троих человек, одного гражданина Танзании и двоих иностранцев, к 20-летнему заключению или штрафу в размере 1 биллиона танзанийских шиллингов (около 440 тысяч долларов США) за нелегальное рыболовство на побережье Индийского Океана в январе 2018 года. Об этом сообщает газета Mwananchi.

Судья Лилиан Машака отметила, что обвиненные были пойманы в ходе операции по противодействию нелегальному рыболовству «операция NMATT», и во время следствия признали свою вину.

Были названы имена осуждённых: гражданин Китая Хан Минг (владелец судна), гражданин Малайзии Дато Шери Ли (штурман) и гражданин Танзании Абубакр Салюм.