В Австралии умер кенгуру-гигант по прозвищу «Шварценеггер»

Канберра, , 14:29 — REGNUM В Австралии в возрасте 12 лет умер популярный в сети кенгуру Роджер, завоевавший признание публики своими необычно крупными размерами и развитой мускулатурой. Об этом сообщили в зоопарке The Kangaroo Sanctuary Alice Springs.

«Наш дорогой Роджер умер от старости. Он прожил долгую и счастливую жизнь, снискав любовь миллионов людей по всему миру. Нам будет тебя не хватать, Роджер», — говорится в сообщении дирекции зоопарка в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrLi5H0F9Wd/

Животное из-за телосложения часто называли «Шварценеггером» в мире животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября один из двух крокодилов Ереванского зоопарка был найден мертвым. Несколько дней назад в зоопарке была зарегистрирована смерть единственной зебры.

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