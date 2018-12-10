В Бурятии арестован замминистра строительства и ЖКХ

Улан-Удэ, , 14:15 — REGNUM В Бурятии суд по ходатайству следователя арестовал на два месяца заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Сергея Рыбальченко, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Высокопоставленный чиновник арестован в рамках расследования уголовного дела о превышении служебных полномочий должностными лицами минстроя Бурятии при приёмке жилых помещений для детей-сирот.

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По версии следствия, из бюджета похитили свыше 195 млн рублей, выделенных на жильё для детей-сирот. С грубейшими нарушениями было построено 254 квартиры, непригодных для проживания, однако заместитель министра подписал акт приёмки жилых помещений.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, также в Бурятии задержан 35-летний индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев. Он обвиняемый в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство жилья для детей-сирот. По данным следствия, мужчине предъявлено обвинение в хищении более 195 млн рублей. Оба уголовных дела соединены в одно производство.

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