В Краматорске неизвестные избили журналиста

Краматорск, Украина, , 14:13 — REGNUM Журналиста, который снимал видео о том, как рабочие укладывают асфальт в дождь, избили в Краматорске, заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, сообщает 10 декабря «112 Украина».

По его словам, нападению подвергся журналист Андрей Романенко, который 9 декабря около 18:00 по местному времени увидел рабочих в Краматорске. Бригада рабочих укладывала асфальт в дождливую погоду, что показалось Романенко достойно публикации. Однако с ним не согласился один из членов бригады, который был бригадиром или подрядчиком.

От журналиста потребовали прекратить съемку и удалить файлы с телефона. Когда журналист отказался, его принудили к данным действиям силовыми методами. После этого Романенко обратился в полиция.

Напомним, ранее Томиленко заявил, что НСЖУ начинает работать над тем, чтобы завершить расследование пяти нападений на украинских журналистов.