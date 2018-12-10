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В Краматорске неизвестные избили журналиста

Происшествия

Рабочим не понравилось, что журналист снимает, как они в дождь кладут асфальт

Краматорск, Украина, 10 декабря 2018, 14:13 — REGNUM  Журналиста, который снимал видео о том, как рабочие укладывают асфальт в дождь, избили в Краматорске, заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, сообщает 10 декабря «112 Украина».

По его словам, нападению подвергся журналист Андрей Романенко, который 9 декабря около 18:00 по местному времени увидел рабочих в Краматорске. Бригада рабочих укладывала асфальт в дождливую погоду, что показалось Романенко достойно публикации. Однако с ним не согласился один из членов бригады, который был бригадиром или подрядчиком.

От журналиста потребовали прекратить съемку и удалить файлы с телефона. Когда журналист отказался, его принудили к данным действиям силовыми методами. После этого Романенко обратился в полиция.

Напомним, ранее Томиленко заявил, что НСЖУ начинает работать над тем, чтобы завершить расследование пяти нападений на украинских журналистов.

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Нападения на журналистов
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