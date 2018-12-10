В Таджикистане солдат-срочник расстрелял офицера

Душанбе, , 14:01 — REGNUM Солдат, проходящий срочную службу, убил своего начальника из своего табельного автомата Калашникова. 22-летний лейтенант погранвойск погиб на месте, стрелявший солдат задержан. Инцидент произошел 7 декабря на одной из застав Хорогского пограничного отряда (Горно-Бадахшанская автономная область), сообщает сегодня, 10 декабря, «Азия-Плюс».

В пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана сам факт происшествия подтвердили, однако от комментариев отказались.

В настоящее время главная военная прокуратура Таджикистана проводит расследование инцидента.