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В Таджикистане солдат-срочник расстрелял офицера

Происшествия

Причины произошедшего выясняются

Душанбе, 10 декабря 2018, 14:01 — REGNUM  Солдат, проходящий срочную службу, убил своего начальника из своего табельного автомата Калашникова. 22-летний лейтенант погранвойск погиб на месте, стрелявший солдат задержан. Инцидент произошел 7 декабря на одной из застав Хорогского пограничного отряда (Горно-Бадахшанская автономная область), сообщает сегодня, 10 декабря, «Азия-Плюс».

В пресс-центре пограничных войск ГКНБ Таджикистана сам факт происшествия подтвердили, однако от комментариев отказались.

В настоящее время главная военная прокуратура Таджикистана проводит расследование инцидента.

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Происшествия на приграничных территориях Туркестана
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