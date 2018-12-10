В Ярославле две маршрутки попали в аварию в одном месте: пять пострадавших

Ярославль, , 13:25 — REGNUM 10 декабря в Ярославле на Промышленном шоссе в одном месте произошли две аварии с маршрутными такси. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус № 38 врезался в забор, а № 61 опрокинулся на бок. По данным ГИБДД, пострадали пять пассажиров, три в одном автобусе и два в другом. По предварительным данным, они получили легкие повреждения.

Сразу после аварии на месте появился трактор, который начал чистить дорогу. Начальник управления ГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин не исключил, что одной из причин ДТП могла стать неудовлетворительная уборка проезжей части.

Выехавший на место заммэра Ярославля Михаил Кузнецов предположил, что водители могли устроить между собой «гонки», в результате чего и произошли аварии.