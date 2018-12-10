Понедельник, 10 Декабря 2018 года
14:58:24 МСК

Во Львове вандалы разрисовали стены отделения «Альфа-Банка»

Происшествия

Это не первое нападение на отделение банка

Во Львове вандалы разрисовали стены отделения «Альфа-Банка»
Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна
Альфа-банк

Львов, Украина, 10 декабря 2018, 13:23 — REGNUM  Отделение «Альфа-банка» во Львове подверглось нападению неизвестных, сообщает 10 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, вандалы напали на офис ночью. Они разбили стекло входной двери, а на стенах оставили надписи «Альфа — вон из Львова». Полиция устанавливает личности преступников.

Напомним, это далеко не первое нападение на офисы «Альфа-банка» на Украине. Так, в конце ноября неизвестные подожгли два отделения банка во Львове. Огонь уничтожил окно, две видеокамеры, кондиционер.

Данные действия чаще всего совершаются украинскими националистами, которые в приступе русофобии уничтожают все, что связанно с Россией. Так, ранее в Киеве злоумышленники заблокировали работу торгового центра, требуя изгнать российский бизнес с Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Ночью во Львове подожгли два отделения российского банка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить