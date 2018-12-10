Во Львове вандалы разрисовали стены отделения «Альфа-Банка»

Львов, Украина, , 13:23 — REGNUM Отделение «Альфа-банка» во Львове подверглось нападению неизвестных, сообщает 10 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, вандалы напали на офис ночью. Они разбили стекло входной двери, а на стенах оставили надписи «Альфа — вон из Львова». Полиция устанавливает личности преступников.

Напомним, это далеко не первое нападение на офисы «Альфа-банка» на Украине. Так, в конце ноября неизвестные подожгли два отделения банка во Львове. Огонь уничтожил окно, две видеокамеры, кондиционер.

Данные действия чаще всего совершаются украинскими националистами, которые в приступе русофобии уничтожают все, что связанно с Россией. Так, ранее в Киеве злоумышленники заблокировали работу торгового центра, требуя изгнать российский бизнес с Украины.

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