Снегопады в Чувашии может сменить 20-градусный мороз

Чебоксары, , 12:47 — REGNUM В Чувашии за выходные, 8−9 декабря, выпало от 3 до 5 см снега. В ближайшие дни снегопады продолжатся, затем прогнозируются морозы, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в среднем в республике выпало до 5 см снега. В Чебоксарах высота снежного покрова достигла 9 см. А самые большие снежные сугробы по-прежнему на юго-востоке республики — к примеру, в Батырево метеостанция зафиксировала 14 см снега.

11 декабря под влиянием фронта окклюзии атлантического циклона продолжит идти снег, преимущественно в юго-западных районах Чувашии. Температура воздуха в течение суток составит −1…−6 градусов мороза. Из-за порывистого южного ветра будет метель. 13 декабря усилится гребень казахстанского антициклона, поэтому обойдется без осадков, выглянет солнце. 14 декабря ожидается небольшой снег, на этот раз его принесет холодный фронт южного циклона. По прогнозам, за три дня может выпасть еще примерно 2−3 сантиметра снега. 14 декабря температура воздуха понизится до −4…−9 градусов мороза.

Вторая половина недели пройдет во власти скандинавского антициклона, центр которого в выходные дни, 15−16 декабря, окажется в районе Москвы. В эти дни ожидается существенный рост атмосферного давления, а также похолодание: в ночь с 15 на 16 декабря морозы в Чувашии могут окрепнуть до минус 20 градусов.

Синоптик-любитель отмечает, что в ближайшие три месяца сохранится дефицит осадков, как это было на протяжении всего лета и осени. Но буквально за десять дней до Нового года возможны обильные снегопады. В результате к концу месяца высота снежного покрова в Чебоксарах может достигнуть 30 сантиметров.

При этом нынешняя зима ожидается холоднее обычной. Лишь в январе среднемесячная температура воздуха предполагается выше климатической нормы. Это будет связано со смещением на Казахстан высотного антициклона и одновременным установлением ложбины над Европой. В результате таких атмосферных процессов в Чувашии будут преобладать теплый южный ветер и повышенное атмосферное давление, которое уменьшает вероятность осадков, зато обещает много солнечных дней.