Житель Чувашии одного полицейского ранил ножом, на другого спустил собак

Чебоксары, , 12:27 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. У одного из стражей порядка — ножевые раны, у другого — ранения от укусов собак. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года на территории коллективного сада у деревни Липово Чебоксарского района. Сотрудники полиции проводили здесь оперативно-разыскные мероприятия по фактам краж из дачных домиков.

«Они заметили двоих мужчин с мешками и потребовали остановиться, но требования были проигнорированы. При задержании один из злоумышленников нанес полицейскому побои, после чего выхватил нож и нанес не менее двух ударов в ногу, а затем натравил четырех своих собак на другого сотрудника органов внутренних дел», — сказал Олег Дмитриев.

По данным МВД по Чувашии, пострадавший участковый госпитализирован.

Злоумышленников задержали через несколько часов. По тревоге были подняты ближайшие территориальные отделы внутренних дел. В министерстве отмечают, что при прочесывании местности возле деревни Толиково Чебоксарского района был задержан один из подозреваемых, для чего сотруднику полиции пришлось сделать три предупредительных выстрела из табельного пистолета в воздух.

В отношении задержанного 56-летнего жителя Новочебоксарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). По данным следственного управления, ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление — нанесение ножевого ранения сотруднику полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 17 октября 2018 года чебоксарец устроил в квартире засаду на полицейских и набросился на одного из них с заточкой. При осмотре дома оперативники обнаружили муляжи пистолета, гранаты, холодное оружие, камуфляж. Мужчина задержан, расследуется уголовное дело.

Отметим, что в мае 2018 года в Чебоксарах в общежитии по Соляному проезду забаррикадировался мужчина и угрожал прибывшей за ним бригаде медиков ножом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД во главе с министром Сергеем Неяскиным. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, оказывал сопротивление, тогда было принято решение применить в отношении него силу.

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