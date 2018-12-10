На Ставрополье объявлен в розыск подросток, подозреваемый в убийстве

Кисловодск, Ставропольский край, , 12:17 — REGNUM В Ставропольском крае в розыск объявлен 15-летний подросток, подозреваемый убийстве своего совершеннолетнего знакомого. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

Преступление было совершено в Кисловодске. По версии следствия, 4 декабря 15-летний подозреваемый пригласил своего 19-летнего знакомого на встречу. Предметом конфликта стали деньги, которые для подозреваемого были перечислены на карту его знакомого. В ходе спора подросток ударил приятеля ножом в шею, молодой человек скончался на месте. Сам подозреваемый скрылся с места преступления. Он объявлен следствием в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года в Ипатовском районе 17-летний сын расстрелял отца из охотничьего карабина. По данным следствия, причиной убийства стало нежелание подростка работать на ферме вместе с отцом.