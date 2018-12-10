В Турции арестовали 14 человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 12:18 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали в Анкаре 14 человек по подозрению в принадлежности к ультралевой группировке Революционно освободительная партия-фронт, сообщает 10 декабря Anadolu.

Службы правопорядка провели рейды в ряде районов города для поимки подозреваемых, которые являлись сотрудниками ряда государственных структур.

Напомним, Революционно освободительная партия-фронт обвиняется властями Турции в организации терактов, в том числе в произошедшем в Анкаре в 2013 году, в котором погиб сотрудник правоохранительных органов Турции.

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