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В Турции арестовали 14 человек, подозреваемых в терроризме

Происшествия

Службы правопорядка провели рейды в ряде районов города для поимки подозреваемых

Анкара, 10 декабря 2018, 12:18 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали в Анкаре 14 человек по подозрению в принадлежности к ультралевой группировке Революционно освободительная партия-фронт, сообщает 10 декабря Anadolu.

Службы правопорядка провели рейды в ряде районов города для поимки подозреваемых, которые являлись сотрудниками ряда государственных структур.

Напомним, Революционно освободительная партия-фронт обвиняется властями Турции в организации терактов, в том числе в произошедшем в Анкаре в 2013 году, в котором погиб сотрудник правоохранительных органов Турции.

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