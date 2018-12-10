Понедельник, 10 Декабря 2018 года
13:28:12 МСК

В Якутии возбудили дело после гибели двоих детей на пожаре

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Якутск, 10 декабря 2018, 11:38 — REGNUM  Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в одной из квартир в селе Кысыл-Сыр, сообщает 10 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным ведомства, днем 9 декабря женщина оставила в квартире дома своего 4-летнего сына и 4-летнюю дочь своих знакомых, уйдя в магазин за продуктами. В это время в квартире произошло возгорание, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили детей в спальне в бессознательном состоянии, они были госпитализированы в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончались.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожара в квартире одного из домов столицы Якутии погибли пятилетний мальчик и его 11-летняя сестра, они находились дома одни.

Читайте также: Двое детей погибли в результате пожара в Якутске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить