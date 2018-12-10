Икону, полученную алтайским врио начальника Управления ФМС, сочли взяткой

Горно-Алтайск, , 11:59 — REGNUM Завершено расследование и отправлено в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшего врио начальника Управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай, обвиняемого в получении крупной взятки в виде денег и иконы. Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, сам обвиняемой своей вины не признаёт, но следствием собраны достаточные доказательства для вынесения обвинения.

Как помогли выяснить сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю, с декабря 2014 по декабрь 2016 года чиновник лично получил взятку в виде денег и иного имущества (иконы) в особо крупном размере на общую сумму 1 193 300 рублей от директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис», которое оказывало физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции.

За полученные «презенты», по данным следователей, врио начальника краевого УФМС давал указания подчиненным сотрудникам предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться за их предоставлением только в офисы вышеозначенного ФГУП и не отказывать получателям государственных услуг в приеме у них документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса.

Руководитель ФГУП «Паспортно-визовый сервис» уже получил наказание, в мае 2018 года его приговорили к трём годам лишения свободы условно и взыскали 1 миллион 700 тысяч рублей. Теперь, видимо, дошла очередь до его «компаньона».