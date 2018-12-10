Арестован предполагаемый виновник давки на дискотеке под Анконой

Анкона, Италия, , 12:00 — REGNUM Итальянская полиция арестовала 15-летнего подростка, чьи действия могли привести к гибели шести человек на дискотеке в клубе неподалеку от города Анкона, пишет газета Kleine Zeitung 10 декабря.

Подозреваемый был опознан свидетелями. Следователи опросили более 80 человек, посетивших клуб в населенном пункте Коринальдо в трагический вечер. У арестованного подростка конфискована бутылка с раздражающим газом, распыление которого спровоцировало панику и давку. Также у него обнаружены и изъяты наркотики — кокаин и героин.

Как сообщало ИА REGNUM 8 декабря, распыление едкого газа спровоцировало массовую панику на концерте в клубе. В давке погибли шесть человек, в основном подростки. Ранения получили около 120 посетителей, состояние 7 из них к 10 декабря остается критическим.

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