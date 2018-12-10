Сирийским военным удалось избежать засады на севере провинции Хама

Хама, Сирия, , 11:48 — REGNUM Войска официального Дамаска смогли избежать засады, устроенной 9 декабря представителями так называемой умеренной сирийской оппозиции в провинции Хама, сообщает Al Masdar News.

По данным издания, одна из группировок, входящих в Свободную армию Сирии, попыталась устроить засаду на правительственные войска на севере провинции, поблизости от города Суран.

Как отметили сирийские военные, им удалось сорвать попытку военных до того, как она была совершена. Сирийским военным удалось уничтожить и ранить нескольких боевиков.