Понедельник, 10 Декабря 2018 года
13:29:09 МСК

Сирийским военным удалось избежать засады на севере провинции Хама

Происшествия

Они сорвали план боевиков, уничтожив нескольких из них

Хама, Сирия, 10 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  Войска официального Дамаска смогли избежать засады, устроенной 9 декабря представителями так называемой умеренной сирийской оппозиции в провинции Хама, сообщает Al Masdar News.

По данным издания, одна из группировок, входящих в Свободную армию Сирии, попыталась устроить засаду на правительственные войска на севере провинции, поблизости от города Суран.

Как отметили сирийские военные, им удалось сорвать попытку военных до того, как она была совершена. Сирийским военным удалось уничтожить и ранить нескольких боевиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить