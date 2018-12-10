В столкновениях с военными Израиля пострадал палестинец

Тель-Авив, Израиль, , 11:46 — REGNUM В результате столкновений между израильскими военными и палестинцами на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан пострадал один палестинец, сообщает 10 декабря Anadolu.

По словам очевидцев, военные применяли для разгона демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. По данным министерства здравоохранения Палестины, пострадавший получил ранение от попадание резиновой пули в голову.

Напомним, с конца марта 2018 года на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан продолжаются акции протестов, вызванные политикой еврейского государства, а также Соединенных Штатов.

В частности негативную реакцию вызвало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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