В Китае неуправляемый школьный автобус въехал в толпу людей

Гонконг, Китай, , 11:35 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Китае погибли не менее трех человек, еще восемь пострадали, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, инцидент произошел в Гонконге, пассажирское транспортное средство начало движение после того, как из него вышел водитель. Мужчина попытался догнать его, но не смог. В итоге автобус выехал на тротуар, сбил группу людей и врезался в здание.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жертв серии дорожно-транспортных происшествий на скоростном шоссе в центральной китайской провинции Хунань увеличилось до восьми человек.

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