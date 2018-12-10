Ангарский маньяк намерен обжаловать приговор

Иркутск, , 11:22 — REGNUM Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попов, который получил второй пожизненный срок, намерен обжаловать приговор суда, заявил 10 декабря старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинёв.

«Суд лишил Михаила Попкова звания младшего лейтенанта, в связи с чем он не будет получать пенсию», — цитирует РИА Новости Шкинёва.

По словам прокурора, осужденный не согласен с приговором суда и намерен его обжаловать.

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Напомним, сегодня, 10 декабря, Иркутский областной суд приговорил Попкова ко второму пожизненному сроку. Суд установил, что с 1992 по 2010 год он совершил не менее 84 преступлений.

При этом в январе 2015 года Попков уже был осужден к пожизненному заключению за убийства 22 человек и двух покушений на убийства, но позже он признался, что жертв гораздо больше.

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