Военные Турции «нейтрализовали» 26 членов РПК

Анкара, 10 декабря 2018, 10:59 — REGNUM За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» 26 членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 10 декабря Anadolu.
Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
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