Понедельник, 10 Декабря 2018 года
11:54:10 МСК

Военные Турции «нейтрализовали» 26 членов РПК

Происшествия

Один из «нейтрализованных» был убит

Анкара, 10 декабря 2018, 10:59 — REGNUM  За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» 26 членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 10 декабря Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране задержан подозреваемый в убийстве курдского режиссера Рахима Забихи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить