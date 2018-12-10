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Неизвестные совершили нападение на студентов в Киеве

Происшествия

Напавшие на студентов скрылись

Киев, 10 декабря 2018, 10:56 — REGNUM  Ранения получили три студента в Киеве в ночь на 10 декабря, сообщает «Информатор».

Согласно сообщению, инцидент произошел в 01:40 по местному времени. По словам друзей пострадавших, у студентов Киевского политехнического института возник конфликт с группой неизвестных. Конфликт перерос в драку с применением перцовых баллончиков и стрельбой. В результате двое студентов получили ранения, еще одна девушка попала под действие перцового баллончика.

Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены следы крови, гильзы и магазин от пистолета. По предварительной информации, стреляли холостыми. Те, кто напал на студентов, скрылись.

Напомним, ранее в Киеве произошла драка между посетителями лотереи «Космолот». В конфликте участвовали около 40 человек, в ход шли ножи и травматическое оружие. Пострадал один человек.

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