В Нью-Йорке при перестрелке с полицейскими погиб мужчина

Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM В результате перестрелки на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке погиб неизвестный мужчина, один полицейский получил ранения, сообщает 10 декабря полиция города на своей странице в Twitter.

По данным ведомства, в настоящее время сотрудниц полиции находится в критическом состоянии. Все подробности происшествия устанавливаются, начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в центре Нью-Йорка произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.

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