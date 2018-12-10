Две пожилые пары погибли при пожарах в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM Четыре пожилых человека погибли в результате пожаров в жилых помещениях в Санкт-Петербурге и городе Тихвине Ленинградской области в минувшие выходные дни.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», в ночь на 9 декабря загорелась квартира в доме 63/2 по проспекту Юрия Гагарина в Московском районе Петербурга.

После тушения огня на месте пожара были обнаружены тела 71-летнего пенсионера и его 59-летней сожительницы без внешних признаков насильственной смерти. Идет выяснение причин и обстоятельств трагедии.

А в ночь на 10 декабря в райцентре Тихвин сгорел частный дом на Южной улице.

«На пепелище были обнаружены трупы мужчины и женщины. Погибшим оказались 64-летний хозяин дома и его 60-летняя супруга», — отмечает источник.

По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 декабря пожарные тушили квартиру на улице Чайковского в центре Петербурга. Из дома пришлось вывести десятки жильцов. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших и погибших.

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