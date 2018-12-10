Актёр Панин пострадал в ДТП в центре Москвы — СМИ

Москва, , 10:19 — REGNUM В центре Москвы, на улице Подвойского, в ДТП попал автомобиль Mercedes, в котором находился скандально известный российский артист Алексей Панин. За рулем иномарки находилась женщина, передает 10 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям телеканала, автомобилем, в котором ехал Панин управляла 36-летняя Алия Скворцова. Отмечается, что Mercedes не успел затормозить перед остановившимся автомобилем Skoda. В результате артист получил травму головы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram запись движения по пешеходной улице Саратова на внедорожнике Gelandewagen. Позднее он заявил, что не управлял автомобилем, а ехал в качестве пассажира.

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