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Актёр Панин пострадал в ДТП в центре Москвы — СМИ

Происшествия

Автомобиль с артистом не успел затормозить перед остановившимся автомобилем Skoda

Москва, 10 декабря 2018, 10:19 — REGNUM  В центре Москвы, на улице Подвойского, в ДТП попал автомобиль Mercedes, в котором находился скандально известный российский артист Алексей Панин. За рулем иномарки находилась женщина, передает 10 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям телеканала, автомобилем, в котором ехал Панин управляла 36-летняя Алия Скворцова. Отмечается, что Mercedes не успел затормозить перед остановившимся автомобилем Skoda. В результате артист получил травму головы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram запись движения по пешеходной улице Саратова на внедорожнике Gelandewagen. Позднее он заявил, что не управлял автомобилем, а ехал в качестве пассажира.

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Дорожно-транспортные происшествия
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