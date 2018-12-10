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Во Львовской области резервист выстрелил в военнослужащего

Происшествия

Военнослужащий получил ранение в ногу

Львов, Украина, 10 декабря 2018, 10:19 — REGNUM  Во время военных сборов украинских резервистов 8 декабря один военнослужащий был ранен в ногу, сообщают «Украинские новости».

Согласно сообщению, инцидент произошел во Львовской области на территории Яворовского полигона. Резервисты проходили учебные стрельбы из автомата Калашникова. Во время стрельб один из резервистов ранил 21-летнего военнослужащего в ногу.

Напомним, в 10 областях Украины с 28 ноября было объявлено военное положение сроком на 30 дней. Положение было объявлено в связи с тем, что российские пограничники 25 ноября задержали три украинских военных судна, которые устроили провокацию в территориальных водах России.

В связи с введением военного положения на Украине были объявлены военные сборы резервистов.

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