В Подмосковье ранее судимый мужчина подозревается в краже 500 тыс. рублей

Жуковский, Московская область, , 10:09 — REGNUM В городском округе Жуковский в Московской области сотрудники полиции задержали ранее судимого 40-летнего мужчину, который подозревается в краже более 500 тыс. рублей у своей знакомой, сообщает 10 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

«Злоумышленник в ходе распития спиртных напитков в квартире своей знакомой похитил у нее денежные средства и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен, мужчина находился в федеральном розыске за разбой и кражи в Солнечногорском районе. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции пресекли деятельность банды, члены которой подозреваются в разбойных нападениях, грабежах и насилии, совершенных в Московской области.

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