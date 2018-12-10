В США снежный шторм «Мамонт» заблокировал 1,3 тыс. авиарейсов

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Более 1,3 тыс. авиарейсов отменены в аэропортах Северной и Южной Каролины на восточном побережье США в связи со снежным штормом «Мамонт», сообщает The New York Times.

Отмечается, что из-за снегопадов и метелей перебои в электроснабжении наблюдаются также в штатах Теннесси, Вирджиния, Алабама и Джорджия. Всего энергетики должны будут устранить причины более 300 тыс. неполадок на электросетях. Губернатор Северной Каролины Рой Купер объявил в 100 округах штата режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября из-за обильного снегопада были отменены сотни авиарейсов в аэропортах крупных канадских городов, в том числе в Оттаве, Монреале и Торонто.

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