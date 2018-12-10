В Иране задержан подозреваемый в убийстве курдского режиссера Рахима Забихи

Тегеран, 10 декабря 2018, 10:04 — REGNUM Правоохранительные органы Ирана объявили о задержании человека, подозреваемого в убийстве известного курдского режиссера Рахима Забихи, сообщает 10 декабря Kurdistan.ru.
Подозреваемый в преступлении в скором времени предстанет перед судом. Следственные органы отказались раскрывать дополнительную информацию.
Напомним, известный курдский режиссер Рахим Забихи погиб вместе со своим братом Кайваном в результате автомобильной катастрофы. Однако по данным некоторых очевидцев руки у погибших были связаны.
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