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В Иране задержан подозреваемый в убийстве курдского режиссера Рахима Забихи

Происшествия

Его лично не раскрывается

Тегеран, 10 декабря 2018, 10:04 — REGNUM  Правоохранительные органы Ирана объявили о задержании человека, подозреваемого в убийстве известного курдского режиссера Рахима Забихи, сообщает 10 декабря Kurdistan.ru.

Подозреваемый в преступлении в скором времени предстанет перед судом. Следственные органы отказались раскрывать дополнительную информацию.

Напомним, известный курдский режиссер Рахим Забихи погиб вместе со своим братом Кайваном в результате автомобильной катастрофы. Однако по данным некоторых очевидцев руки у погибших были связаны.

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