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В Забайкалье выявлен первый в этом сезоне больной свиным гриппом

Происшествия

Грипп А/H1N1/pdm09 нашли у непривитого взрослого

В Забайкалье выявлен первый в этом сезоне больной свиным гриппом
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Болезнь

Чита, 10 декабря 2018, 09:56 — REGNUM  В Забайкальском крае за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Согласно официальным данным регионального Роспотребнадзора, в 98,3% случаев болеют преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии (аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы), но в 48 неделю впервые за эпидсезон 2018−2019 годов зарегистрирован один случай лабораторно подтвержденного гриппа А/H1N1/pdm09. Болезнь обнаружена у непривитого против гриппа взрослого.

Напомним, всего в Забайкальском крае за осенний период 2018 года были привиты 474 165 человек (44,2% от населения края), в том числе, детей — 171 150 и 299 906 взрослых.

Охват иммунизацией против гриппа групп риска составляет от 75 до 100% в зависимости от категории.

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Свиной грипп
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