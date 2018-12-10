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Женщина в Танзании «сразилась» с грабителем и спасла мужа

Происшествия

Жительница деревни Махьоло округа Мара, Бусимба Малегеси, показала невероятную храбрость и спасла мужа в ходе нападения вооруженного грабителя

Мусома, Танзания, 10 декабря 2018, 10:03 — REGNUM  Грабитель ворвался ночью в жилой дом, выломав дверь, и с топором напал на мужа Бусимбы, Самсона Малегеси. Инцидент произошел 7 декабря в 1:30 ночи в деревне Махьоло округа Мара, когда семья уже спала. Об этом сообщает газета Nipashe.

Женщина не растерялась, напрыгнула на грабителя и повалила его на землю, отняв топор и фонарь. Грабитель понял, что не справится с Бусиндой и сбежал. С помощью соседей мужа Бусинды доставили в больницу к 3 часам ночи в очень тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.

Министр внутренних дел страны Канги Лугола поздравил женщину в больнице, куда пришел навестить пострадавшего в 8 часов утра. Также министр дал указание полиции как можно скорее раскрыть личность нападавшего и задержать его.

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Бандитизм, разбой
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