В кафе – с обрезом: в Ульяновске ушло в суд дело о стрельбе

Ульяновск, , 09:21 — REGNUM В Ульяновской области завершилось расследование уголовного дела по факту драки и стрельбы возле кафе, в результате которого погиб человек. Перед судом предстанет 30-летний мужчина, у которого был при себе обрез охотничьего ружья, сообщает областное следственное управление СКР.

Конфликт, закончившийся убийством, произошёл вечером 25 августа 2018 года возле одного из кафе в Ульяновске. Следствие полагает, что возникла ссора между несколькими посетителями, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

«Среди участников конфликта находился и 30-летний житель Засвияжского района, имевший при себе в пакете обрез охотничьего ружья. В ссору вмешался и 43-летний мужчина, после чего обвиняемый выстрелил в него из обреза. Потерпевший попытался скрыться в помещении кафе, однако обвиняемый его догнал и произвел второй выстрел», — говорится в сообщении.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

30-летнего горожанина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что ранее перестрелка произошла в Ульяновске 13 марта на пересечении проспектов Созидателей и Филатова в районе Нового города. В результате перестрелки пострадало три человека. В социальных сетях тогда отмечалось, что на место происшествия съехалось порядка 30 иномарок. У большинства из них были заклеены номера, а на лица водителей были надеты медицинские маски. Люди, находившиеся в автомобилях, начали стрелять друг в друга, не выходя из салонов. Стрельба продолжалась несколько минут, после чего иномарки разъехались. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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