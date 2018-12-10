В Париже вандалы повредили табличку Украинского культурного центра

Париж, , 09:07 — REGNUM Украинский культурно-информационный центр подвергся вандализму в Париже, сообщает 10 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, хулиганы действовали во время протестов «желтых жилетов». Неизвестные помяли табличку на входе в центр. При этом некоторые комментаторы уже заявили, что это якобы сделали «русские».

Так, депутат Верховной рады Владимир Арьев недвусмысленно сделал намек, что такое могли сделать только граждане России. Никаких доказательств причастности российских граждан к акции вандализма нет.

Напомним, власти Украины практически всегда во всем обвиняет Россию, даже если очевидно, что Москва никак не могла участвовать в том или ином процессе. Так, ранее служба безопасности Украины (СБУ) уже обвинила Москву в «организации» протестов «желтых жилетов» во Франции.

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